Vittoria, colpo di mercato: arriva l’attaccante Gabriele Cacciola

L’attaccante Gabriele Cacciola approda al Vittoria. L’ex Modica sarà uno dei punti di forza della squadra del prossimo anno che si avvia a disputare il suo secondo campionato di Eccellenza.

Cacciola, 27 anni, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Catania, prima di vestire la maglia di Acireale, Mascalucia San Pio, Giarre (campionato vinto), Modica (due stagioni esaltanti ricche di gol) e Ragusa (campionato vinto), fino alle esperienze in Serie D con Leonzio (campionato vinto), Taranto, Troina, Ragusa, e in Serie C con il Matera.

Cacciola è uno dei primi colpi di mercato della società biancorossa, che quest’anno riparte con tanta voglia di fare bene, anche se all’insegna della sobrietà e con risorse economiche più limitate rispetto alla passata stagione. La Rosa sarà quasi completamente rinnovata, con poche conferme e numerosi innesti che andranno a comporre una compagine nuova di zecca.

Nei giorni scorsi, il nuovo direttore sportivo Giuseppe Restuccia, che sta lavorando in sinergia con i dirigenti e il nuovo allenatore Giovanni Campanella, ha completato il reparto dei portieri. Ha rtesserato Salvatpore Di carlo, 36 anni e con una grande esprienza alle spalle, anche nelle categorie superiori e ha confermato i giovanissimi Cristian malandrino, di Comiso, classe 2007, che è uno dei giovani portieri più promettenti in Sicilia e Simone Calabrese, del 2008, vittoriese, titolare nella formazione Under 17, che sarà aggregato alla prima squadra.

Confermati anche altri due giocatori della passata stagione: il centrocampista Lorenzo Leggio, vittoriese e il trequartista argentino Maximiliano Lucarelli, messinese, che ha fattoi bene nel campionato appena concluso.

[image: image.png]



