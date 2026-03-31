Vittoria: ciclista sbalzato sull’asfalto dopo lo scontro con un’auto

Un giovane ciclista è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato questa mattina nei pressi del mercato ortofrutticolo di Vittoria. Il giovane stava percorrendo la strada provinciale 112, nota anche come “strada Pozzo Bollente” e si è scontrato con una vettura. Sbalzato dal sellino, è finito sull’asfalto. Soccorso, è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vittoria. Per lui, per fortuna, nessuna grave conseguenza. Le ferite sono di lieve entità. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale con l’ausilio della Polizia locale per la viabilità.

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