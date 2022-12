Vittoria Calcio: si dimette mister Dario Costantino, torna Alessio Catania

In queste ore la società ha ricevuto le dimissioni di Mister Dario Costantino. L’allenatore salernitano ha motivato questa scelta per motivi strettamente familiari.

La dirigenza biancorossa prende atto della scelta del tecnico e nel pomeriggio è stata convocata una riunione del direttivo per discutere dell’argomento e per individuare una figura professionale in grado di poter avviare un serio e costruttivo percorso tecnico.



Di seguito uno stralcio della lettera che Mister Costantino ha inviato alla società ed ai tifosi:

“Per la prima volta dopo 15 anni che alleno sono costretto a rassegnare le dimissioni per problemi personali. Non ci sono abbastanza parole per ringraziare gli uomini prima che i calciatori che si sono dedicati completamente al progetto. Sono stati 3 anni di alti e bassi ma abbiamo sempre dato tutto per questa maglia e di questo ve ne sono grato. Ringrazio la dirigenza tutta per avermi dato la possibilità di tornare per la terza volta. Sono desolato di dover lasciare un gruppo così coeso. Sono legato personalmente ad ogni singolo uomo di questa società. Un ringraziamento particolare a tutti i miei collaboratori ai quali devo tanto. Ringrazio tutti di cuore per disponibilità e affetto dimostrato. Ed un ringraziamento anche i tifosi del Vittoria. Mi mancherete tutti. Scusatemi”.



La società ringrazia il tecnico per la professionalità dimostrata nel corso di questi pochi mesi, augurandogli migliori fortune.

E sempre in queste ore la dirigenza biancorossa è in contatto con l’allenatore che ha iniziato ad agosto scorso il progetto calcistico FC Vittoria ASD, Alessio Catania, affidandogli la squadra per il proseguo del campionato di Promozione.

Inoltre i vertici del FC Vittoria ASD ringraziano i tifosi per la loro comprensione e affetto che continuano a dimostrare nei confronti di una squadra e una società che sta lavorando, dando sempre il massimo, per ridare alla città di Vittoria la giusta collocazione nel calcio che merita.