Vittoria Calcio: la corsa verso la vetta continua

Il Vittoria Calcio continua la sua marcia in vetta al campionato di Promozione/D con determinazione e concentrazione. Nell’ultimo match disputato a Mazzarrone, la squadra ha confermato il suo eccezionale momento di forma, non solo per i risultati ottenuti ma anche per la solidità fisica e morale dimostrata dagli atleti.

Il gioco di squadra è improntato sulla consapevolezza di essere un gruppo coeso, dove ogni giocatore si impegna per il bene dell’intera squadra. Non emergono tensioni né sul campo né al di fuori, testimoniando la coesione del gruppo e del progetto.

Domani, alle 11 presso gli uffici del C.R. Sicilia a Palermo, è previsto il sorteggio delle semifinali di Coppa Italia. A rappresentare la società saranno il Direttore Sportivo Marco Cammarata e il Team Manager Stefano Frasca. La Coppa Italia rappresenta una delle tre vie di accesso al campionato di Eccellenza per il Vittoria, e il focus rimane alto anche su questo torneo.

Il DS Marco Cammarata commenta: “Stiamo attraversando un buon periodo, non solo per i risultati ottenuti, ma anche per la salute fisica e morale della squadra. I ragazzi giocano con una mentalità di squadra, consapevoli della loro solidità. Nessun conflitto in campo o al di fuori. Rimaniamo concentrati sugli obiettivi stagionali. Oltre al campionato, la Coppa Italia è un torneo significativo che ci offre l’opportunità di accedere all’Eccellenza. Siamo in semifinale e la massima attenzione è richiesta. La Coppa Italia rappresenta una strada di prestigio verso l’Eccellenza, e vogliamo mantenere alto il nostro livello di prestazione in entrambi i tornei.”

Il Vittoria Calcio continua a perseguire con tenacia i propri obiettivi, dimostrando impegno e coesione in ogni competizione.

