Vittoria Calcio: in occasione dell’incontro Vittoria-Avola la società ha indetto per il 10 marzo la “Giornata Biancorossa”

Domenica prossima, 10 marzo, si prospetta una straordinaria affluenza di pubblico allo Stadio ‘Gianni Cosimo’, in occasione dell’attesissimo scontro al vertice tra la capolista Vittoria e la seconda in classifica, il Città di Avola. Questa partita, giunta in un momento cruciale della stagione, rappresenta una tappa fondamentale per entrambe le squadre.

Durante la settimana, la squadra ha seguito regolarmente il programma atletico predisposto dallo staff tecnico di Mister Rufini, preparandosi al meglio per questo importantissimo incontro. In particolare, l’attaccante Domenico Cannarozzi sta facendo notevoli progressi nel recupero dall’infortunio patito durante la partita di domenica scorsa ad Augusta, dimostrando grande determinazione e impegno. Anche Hardes sarà a disposizione del tecnico biancorosso per la sfida di domenica.

Per rendere la giornata ancora più speciale, la società ha indetto la ‘Giornata Biancorossa’, un’occasione unica per coinvolgere tutta la città e chiedere il sostegno appassionato dei tifosi. L’invito è esteso a ogni cittadino affinché si unisca a noi nel sostenere la squadra in questa partita cruciale per il campionato. Ad oggi sono già stati venduti oltre 950 tagliandi d’ingresso.

Al fine di garantire a tutti l’accesso allo stadio e facilitare l’organizzazione dell’evento, si consiglia vivamente di acquistare i ticket in prevendita. Vista l’enorme richiesta di tagliandi per assistere alla partita, questa anticipazione permetterà di evitare eventuali disagi e garantire a tutti l’opportunità di vivere da vicino l’emozione del calcio di alto livello.

Info e prezzi per i tagliandi in prevendita:

Tribuna Marinelli (8 euro)

Tribuna Monti (6 euro locali e ospiti)

Curva Turi Ottone (5 euro)

Under 18 Curva Turi Ottone (3 euro) esibendo documento d’identità al botteghino

Under 14 Gratis in Curva con accompagnatore

Il Botteghino dello Stadio sarà regolarmente aperto domenica dalle ore 10:30.

PREVENDITA DISPONIBILE PRESSO:

PIZZA BON QUALITY via Garibaldi n. 190 (rif. Alessandro Micieli 333 84 52 321)

TABACCHI PINNOLO piazza Italia n. 16 (rif. Vittorio Pinnolo 339 35 379 12)

Ingresso gratuito per under 14 (esibire prontamente al botteghino documento d’identità) e disabili.

Si precisa che NON saranno validi abbonamenti, tessere e ingressi di favore.

