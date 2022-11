Vittoria Calcio: in attesa del nuovo allenatore,, forse arriva Dario Costantino

Nel frattempo Alessio Catania ha già salutato la panchina biancorossa. Al tecnico gelese più che la sconfitta nella sfida al vertice contro il Gela (immeritata al netto dei pericoli accorsi e delle occasioni mancate) è costata cara la flessione in termini di risultati sopraggiunta nell’ultimo mese.

Parliamoci chiaro, 17 punti in 9 giornate di campionato difficilmente consegnano un allenatore all’esonero, ma Catania paga le maggiori aspettative di una società che non può e non vuole permettersi ulteriori passi falsi alla luce dell’incredibile riscontro di pubblico ottenuto in appena due partite dalla riapertura dello stadio. Cornici da serie D o addirittura C. Contro il tecnico gelese anche i numeri record di Gela, Motta e Atletico Catania in grado di correre ancora più veloce dei biancorossi. Ad ogni modo l’ormai ex tecnico del Vittoria lascia una squadra vivace e, cosa più importante, ancora in corsa per tutti gli obiettivi, vale a dire campionato e coppa Italia.

Motivo per il quale serve adesso compiere un altro sforzo sul mercato da parte della società. Se le ambizioni, come più volte confermato dalla stessa dirigenza, rimangono di alta classifica, serve correre ai ripari in attacco, dove manca un attaccante di razza, e in mezzo al campo, con un uomo in grado di verticalizzare la manovra dettando i tempi di gioco. E con un pubblico così, la strada potrebbe rivelarsi già spianata.