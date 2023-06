Vittoria Calcio: il nuovo direttore sportivo è Marco Cammarata

“Ricominceremo prima possibile il progetto del Vittoria”. Queste le parole del Presidente Toti Miccoli all’indomani della chiusura del campionato di Promozione/D. E così è stato. Dopo una serie di incontri avviati con figure professionali tali da ricoprire il delicato ruolo di Direttore Sportivo, seguiti da ulteriori scambi di opinioni con l’intera dirigenza, si è giunti alla scelta del nuovo DS.



Si tratta di Marco Cammarata, 51 anni, originario di Gela, già lo scorso anno DS della SSD Gela Calcio. Cammarata ha ricoperto il ruolo di responsabile area tecnica nella stagione 2004/05 con il Gela JT in serie C2, mentre qualche anno dopo l’Atletico Gela e nel 2019/20 il Gela FC.

“Abbiamo scelto la professionalità di Marco Cammarata – dichiara il Presidente Miccoli – perché siamo certi che sarà in grado di assemblare una squadra che abbia qualità in tutti i reparti. Abbiamo voluto puntare su una figura che potesse garantire una regolare e costante presenza in società e soprattutto che rappresenti un importante punto di riferimento per la squadra. Siamo certi – prosegue Miccoli – di affidarci ad un professionista leale e competente per la categoria che andremo a rappresentare. Con la presenza di Cammarata siamo in grado di raggiungere un primo importante risultato che possa darci equilibrio e consapevolezza della solidità del settore tecnico. Cammarata godrà della massima fiducia della dirigenza che rappresento”.



Anche il neo Direttore Sportivo, Marco Cammarata, ha voluto esprimere parole di ringraziamento alla società del FC Vittoria ASD. “Lavorare in una piazza importante quale Vittoria, mi inorgoglisce per la storia calcistica del recente passato. Ringrazio il Presidente Miccoli e la dirigenza per avermi dato la possibilità di esprimere l’esperienza maturata negli anni. Avvieremo a breve una ‘time line’ con i vertici societari per iniziare a mettere le basi per la nuova stagione. Nei prossimi giorni inizierò a prendere contezza della nuova realtà. Primo obiettivo la scelta dell’allenatore e subito dopo la costruzione della squadra”.