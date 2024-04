Vittoria Calcio, Giuseppe Cilio, la cordata e il nuovo inizio. La nostra intervista

Da dieci giorni il Vittoria ha dei nuovi dirigenti. All’indomani del successo nel campionato di Promozione, il gruppo dirigente si è spaccato. Una cordata che fa capo a Giuseppe Cilio ha contestato il presidente Toti Miccoli e lo ha indotto alle dimissioni. Dimissioni anomale, ad appena due giornate dalla conclusione del campionato. Si gioca domani contro il Canicattini, si chiuderà in trasferta domenica 14 aprile contro nil Priolo. Poi il Vittoria è atteso ancora dalle due gare di Coppa Italia, la semifinale contro il Valdinisi, probabilmente il 21 e 28 aprile. Se dovesse vincere, potrebbe disputare la finale, contro la vincente della sfida tra Piana degli Albanesi e San Vito Lo Capo. La finale si disputerà a Castelbuono.

Il nuovo gruppo dirigente si è già insediato. Vittorio Pinnolo è il nuovo presidente, Giuseppe Cilio mantiene la carica di direttore generale. Angelo Giacchi sarà il presidente onorario, vicepresidenti sono Vincenzo Cilio e Alessandro Micieli; segretario Niccolò Nicosia. Consiglieri saranno Salvatore Cirasa e Simone Bellino.

La gara di domenica contro il Canicattini sarà l’ultima gara casalinga del campionato e sarà il momento dei festeggiamenti ufficiali. Il nuovo direttore generale Giuseppe Cilio, che guida la nuova cordata, è pronto ai festeggiamenti.

Giuseppe Cilio, cosa avete preparato ?

Domani sarà la grande festa dei tifosi. Apriremo con un momento di spettacolo, con la presenza di alcuni giovani cantanti vittoriesi: Emanuele Di Menza, che ha partecipato a The Voice, Luca Sallemi e Rachele Amenta. Saranno presenti il sindaco Francesco Aiello, il delegato per lo Sport, Fabio Prelati, il senatore Salvo Sallemi. Abbiamo previsto la consegna dei riconoscimenti di fine campionato. Poi ci sarà anche una sorpresa finale.

Il Vittoria ha vinto il campionato con largo anticipo, dominando la stagione. Quale la chiave di questo successo ?

Sicuramente il gruppo. Il Vittoria è formato da un gruppo di giocatori che hanno affrontato il campionato con umiltà e determinazione. È una squadra che ha mantenuto sempre i piedi per terra, che ha saputo calarsi nella categoria e affrontarla con lo spirito giusto. Un ringraziamento particolare va all’allenatore Danilo Rufini e al direttore sportivo Marco Cammarata che hanno dato la loro impronta a questa squadra.

Avete centrato il primo successo, con la vittoria nel campionato. Anche la Coppa Italia è un vostro traguardo ?

Si, lo abbiamo già detto. Puntiamo a vincere la Coppa Italia. Ci prepareremo a dovere per la sfida con il Valdinisi e speriamo di approdare alla finale che si disputerà a Castelbuono.

I programmi per la prossima stagione …

Abbiamo già confermato l’allenatore Rufini e il diesse Cammarata. Confermeremo la maggior parte dei giocatori che hanno fatto parte della rosa di quest’anno. Il nostro obiettivo è costruire una squadra competitiva, continuare a fare bene, fare bella figura e giocare sempre ad alti livelli. Ma serve umiltà, l’umiltà che è stata la carta vincente di questa stagione. Attorno a questo progetto c’è tanto entusiasmo. Lo testimonia anche l’ingresso dei nuovi soci: Andrea Fraschilla, Angelo Giacchi e Titta La Terra. Ci sono anche altri imprenditori del settore agricolo pronti a investire nel Vittoria e a far parte di questo nuovo progetto.

La rottura con la precedente dirigenza e con il presidente Toti Miccoli è avvenuta prima della fine del campionato. Il passaggio societario si è attuato quando mancano appena due giornate alla conclusione del torneo. Avete fatto tutto in fretta. Perché ? Non era più logico aspettare la fine del campionato ?

Lo abbiamo fatto per accorciare i tempi. Se avessimo atteso la fine del campionato avremo finito con il trascinare a lungo le trattative, magari fino all’estate, compromettendo la possibilità di programmare bene la prossima stagione. Non vogliamo arrivare in ritardo, stiamo cominciando a programmare già da ora.

Avete già incontrato il sindaco e l’amministrazione comunale ?

Non ancora. Ma il sindaco e l’amministrazione sono vicini a questo progetto. Li incontreremo presto. Intanto domani saranno presenti allo stadio per partecipare alla festa della vittoria.

