Vittoria Calcio: delusione in casa biancorossa per la chiusura del campionato al “Gianni Cosimo”

Delusione, ma anche tanta voglia di riscatto. Sono i sentimenti che avvolgono l’intera dirigenza biancorossa, lo staff tecnico e la rosa dei giocatori, dopo la sconfitta di domenica scorsa contro l’Atletico Catania. Una sconfitta che ha fatto molto male, tant’è che la società vive anche un forte senso di rammarico nei confronti della tifoseria, tutta.



“Dobbiamo fare un bagno di umiltà – dichiara il Presidente Toti Miccoli – per capire quali sono stati gli errori commessi dall’inizio del campionato. E se da un lato siamo consapevoli di dovere chiedere scusa ai nostri tifosi, dobbiamo anche prendere atto che questa società è stata fondata meno di un anno fa. L’obiettivo dei play off è stato pienamente centrato e credo che ancora tutto può accadere. La dirigenza è vicina alla squadra e chiede a tutti i giocatori uno scatto d’orgoglio, tanta concentrazione e voglia di lottare su ogni pallone in questo ultimo scorcio di stagione. In meno di un anno siamo riusciti a riportare oltre 3.000 tifosi in uno stadio che rischiava di rimanere una cattedrale nel deserto. Abbiamo riportato l’entusiasmo calcistico in città e abbiamo anche una squadra Juniores che ha vinto il titolo provinciale con grandissimo merito. Credo che qualcosa di buono è stato fatto in meno di un anno e tanto ancora può essere fatto. Certo, rimane la delusione per come abbiamo chiuso la stagione casalinga, ma ricordiamoci che dall’altra parte c’è un avversario con altri obiettivi” conclude il Presidente.



E’ andata così. Nulla però è perduto. La squadra ha già ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio in vista della trasferta di domenica 2 aprile allo stadio Bianchino di Siracusa dove il Vittoria affronterà il Priolo nell’ultima giornata di campionato. Poi spazio ai play off. Il Vittoria è certo di giocare la semifinale contro il Gela, in trasferta il prossimo 16 aprile.