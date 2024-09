Vittoria Calcio convincente contro il Mazzarrone: buona la prova dei giovani talenti

Il FC Vittoria celebra con entusiasmo la vittoria contro il Mazzarrone, un risultato che non solo conferma la buona forma della squadra, ma evidenzia anche l’importante contributo dei giovani talenti.

Nella partita, sono emersi in particolare tre giocatori classe 2007: Fiorilla e Di Giacomo, al loro esordio, e Malandrino, già confermato come una promessa. Al loro fianco, si sono distinti anche Ventura (2007) e Mititelu (2005). La loro presenza in campo e il loro impatto decisivo sono stati cruciali per il successo del FC Vittoria.

Il tecnico Danilo Rufini ha espresso la sua soddisfazione: “Sono molto orgoglioso della prestazione della squadra e, in particolare, dei giovani. Vedere così tanti ragazzi della nostra ‘cantera’ non solo partecipare ma anche essere determinanti in una partita importante è motivo di grande orgoglio. Questi giovani hanno lavorato duramente per meritarsi un posto in rosa e hanno dimostrato di poter competere a livelli elevati. La loro prestazione non solo rafforza la nostra fiducia nel progetto giovanile, ma ci dà anche nuove energie e motivazioni per il futuro.”

Rufini ha sottolineato l’importanza dell’equilibrio tra esperienza e gioventù: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un equilibrio tra giocatori esperti e giovani talenti. Oggi abbiamo visto i frutti di questo approccio. Continueremo a lavorare per dare spazio e opportunità ai nostri giovani, che rappresentano il futuro del FC Vittoria. Questa vittoria è un segnale positivo, ma è solo l’inizio di un percorso che speriamo sia lungo e ricco di soddisfazioni.”

