Vittoria, arrestato 22enne: sequestrata marijuana tra casa e negozio

I Carabinieri della Stazione di Scoglitti, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia – Squadriglia Falco 11 e al Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno tratto in arresto un 22enne vittoriese con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio, i militari hanno scoperto 83 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, sia in un’abitazione privata che in un esercizio commerciale gestito dal giovane.

Il controllo e la scoperta della droga

Il blitz è scattato durante un’attività di controllo specifica. I Carabinieri, entrati nell’abitazione del ragazzo, hanno trovato in garage della marijuana occultata, oltre a strumenti utilizzati per la pesatura e la preparazione delle dosi.

Gli accertamenti sono poi stati estesi all’attività commerciale gestita dal giovane, dove è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente. In totale, tra casa e negozio, sono stati sequestrati circa 83 grammi di marijuana.

L’arresto del giovane vittoriese

Secondo i militari, la quantità di droga rinvenuta e il materiale sequestrato non erano compatibili con un uso personale ma piuttosto con una finalità di spaccio.

Il 22enne, identificato come I.A., è stato condotto in caserma per le procedure di rito e successivamente posto agli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. Rimane ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

