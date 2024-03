Coltivava marijuana in casa: arrestato ispicese

Un 34enne ispicese, con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un operaio, convivente, sorpreso durante una perquisizione effettuata in casa con 52 grammi di marijuana, 13 grammi di semi di canapa e 4 piante di canapa indica di circa 80 centimetri per il peso complessivo di 1 kg, coltivati in un impianto indoor e un bilancino di precisione. Per lui, la procura ha disposto gli arresti domiciliari. Ieri, l’arresto è stato convalidato.

Foto: repertorio

