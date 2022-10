Vitoria Calcio: cinque vittorie in altrettante partite giocate

Cinque vittorie in altrettante partite giocate. E’ lo score del Vittoria da inizio campionato, nonostante la squadra abbia giocato ben tre gare su campi neutri, Santa Croce, Mazzarrone e Comiso. Intanto la società sta giocando due partite, una fuori dal terreno di gioco, l’altra riguardante la preparazione della trasferta contro il Megara. Sul fronte ‘stadio’ la società, dopo aver completato tutti gli interventi richiesti dalla Commissione Pubblici Spettacoli, ha presentato a mezzo pec, per il tramite del Comune, la documentazione necessaria richiesta dalla Prefettura (Commissione Pubblici Spettacoli). Nei prossimi giorni si aspetta il sopralluogo dei tecnici. Poi l’iter si potrà definire concluso. Intanto sul fronte della gara di sabato prossimo, di seguito una dichiarazione del tecnico Alessio Catania.

“Mi sento di ringraziare i miei ragazzi – afferma l’allenatore Alessio Catania – per gli enormi sacrifici che hanno affrontato in queste settimane per fronteggiare una serie di problematiche legate alle trasferte obbligate. Riconosco in loro il grande senso di abnegazione e il rispetto per la maglia che indossano. E’ grazie alla loro professionalità che tutto il disagio viene smorzato e si lavora con molta tranquillità.

Da ieri abbiamo ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di sabato pomeriggio sul campo del Megara. Come ogni inizio settimana abbiamo affrontato la gara di domenica scorsa mettendo a nudo le cose che occorre ancora migliorare. Lavoreremo questa settimana per arrivare a sabato pomeriggio col massimo della concentrazione senza sottovalutare gli avversari. La classifica non deve essere un pretesto per guardare il calendario con occhi diversi. Sabato pomeriggio ci aspetta una gara delicata ed importante”.

Anche il Presidente Toti Miccoli interviene sulla doppia sfida, fuori e dentro il campo. Sull’agibilità del ‘Gianni Cosimo’ mi preme ringraziare il grande lavoro di supporto del Comune di Vittoria per l’agibilità dello Stadio. Per quanto riguarda la gara di domenica pomeriggio – continua il Presidente Miccoli – sono orgoglioso dell’operato dei giocatori che stanno dimostrando attaccamento alla maglia e, soprattutto, chi entra dalla panchina si considera un titolare a tutti gli effetti. Da qui emerge la professionalità e la forza dei mei calciatori”.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it