Visite di invalidità civile dell’INPS da Ragusa spostate a Noto. E’ protesta

Le visite mediche per l’invalidità dell’INPS spostate a Noto. E’ quanto denunciato dal Forum Terzo Settore ETS di Ragusa, attraverso il suo portavoce Giovanni Provvidenza, che ha espresso forte opposizione alla recente decisione dell’INPS regionale che, a partire dal 1º ottobre, richiede ai cittadini del Distretto Socio-Sanitario 45 (che include Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo) di recarsi nella sede INPS di Noto, in provincia di Siracusa, per le visite di revisione di invalidità civile. In precedenza, queste visite erano svolte nella sede di Ragusa, più vicina ai residenti.

La comunicazione

La comunicazione è stata trasmessa agli utenti tramite un semplice messaggio di testo sul cellulare, senza fornire spiegazioni adeguate e senza assicurarsi che il messaggio fosse stato effettivamente ricevuto dai destinatari. Il messaggio riportava solo informazioni sulla data della visita e il luogo, specificando la sede di Noto.

La decisione ha suscitato numerose proteste, in particolare da parte di Assoutenti Provincia di Ragusa e del Forum del Terzo Settore di Ragusa ETS, che considerano tale scelta ingiusta e dannosa per le persone con disabilità, che dovrebbero essere maggiormente tutelate. Rosario Nigro, Presidente di Assoutenti, e Giovanni Provvidenza hanno chiesto il ritiro immediato della decisione, sottolineando i disagi provocati dalla distanza tra Noto e le città di residenza dei cittadini coinvolti.

Questa misura è stata definita come contraria agli interessi dei cittadini vulnerabili, e si chiede all’INPS regionale di ripristinare il servizio di revisione a Ragusa, in modo da evitare ulteriori difficoltà alle persone già in situazioni delicate.

