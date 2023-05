Visite al Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica. I nuovi ingressi per il mese di maggio

Dopo le visite fiume dello scorso mese di aprile, grazie ai più week-end che si sono susseguiti, si parte con il mese di maggio e le visite al ricco patrimonio archeologico che offre la provincia iblea. Dall’ex convento della Croce a Scicli all’area di Cava Ispica al museo archeologico di Camarina, al museo archeologico ibleo di Ragusa. Paesaggio, natura ed archeologia in un mixer che solo la terra iblea riesce ad offrire in una armoniosa distribuzione dal versante orientale come da quello occidentale. I siti da visitare sono tutti inglobati nel Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica ma c’è anche il museo archeologico ibleo di Ragusa.

Il nuovo calendario del mese di maggio 2023. Quando si possono visitare i siti.

Convento della Croce. Orario di apertura: tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 19:00 con ultimo ingresso alle 18:30. Apertura festiva: 7 e 21 maggio per l’intera giornata. Il 14 ed il 28 aprile ingresso al sito solo in orario antimeridiano.

Museo Archeologico di Kamarina. Orario di apertura: tutti i giorni antimeridiano dalle ore 09:00 alle ore 14:00, con ultimo ingresso alle 13:30; pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 19:00, con ultimo ingresso alle 18:30. Apertura festiva: 7 e 21 maggio intera giornata; 14 e 28 maggio chiuso, niente visite. Recapito telefonico del Corpo di Guardia: 331 612 4924.

Area Archeologica di Cava d’Ispica, Modica. Orario di apertura: tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 19:00, con ultimo ingresso alle ore 18:30. Aperture festive: 14 e 21 maggio solo antimeridiano; 7 e 28 maggio apertura intera giornata. Le limitazioni per le visite nell’area archeologica di Cava d’Ispica: sono fruibili solamente le zone della “Larderia”, “Il Ginnasio”, “Chiesetta di San Nicola”.

Museo archeologico Ibleo di Ragusa. Orario di apertura: dal lunedì al sabato solo in orario antimeridiano dalle ore 09:00 alle ore 14:00, con ultimo ingresso alle 13:30; Ingresso pomeridiano: 1° e 3° settimana del mese di maggio esclusivamente il martedì ed il venerdì; la 2° e la 4° settimana del mese di maggio esclusivamente il mercoledì ed il sabato. Aperture festive: il 7 maggio apertura intera giornata; il 14, il 21 ed il 28 maggio chiuso.

Per eventuali informazioni è possibile chiamare gli uffici del Parco dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 al numero telefonico: 0932 249432.

In tutti i siti del Parco, la prima domenica di ogni mese l’ingresso è gratuito.