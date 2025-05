Virtus Ragusa, ultima spiaggia: contro Cassino la salvezza passa da una serie senza appello

Questa volta non ci saranno seconde occasioni. La Virtus Ragusa si gioca tutto: permanenza in B nazionale o retrocessione. A decidere il verdetto sarà la serie playout contro la Virtus Cassino, al meglio delle cinque gare. Si parte domenica 25 maggio alle ore 18 al PalaBorrelli di Scauri (LT), e l’aria già sa di spareggio finale. È il momento della verità.

I ragusani arrivano da una serie amarissima contro Piombino, persa 3-0. L’epilogo in gara-3 ha fatto male: avanti di 16 punti, la Virtus si è fatta rimontare nei minuti finali, chiudendo la serie tra i rimpianti. Adesso serve una scossa, di gioco ma soprattutto mentale. “Contro Cassino – dicono dallo staff tecnico – sarà una sfida di nervi, di sangue freddo, di carattere. Serve reagire”.

Cassino ha chiuso la stagione regolare davanti a Rieti e ha eliminato Crema nel primo turno dei playout. Guidata dal coach Andrea Auletta, la squadra laziale può contare sulla vena realizzativa di Filmore Beck (14,6 punti di media), sull’esperienza del play Michael Teghini e sull’impatto immediato di Diego Terenzi, arrivato da Omegna. Sotto canestro attenzione ad Alessandro Riva: 10.8 punti e 7.1 rimbalzi in stagione.

Ragusa ha un solo successo nelle ultime partite – il lampo interno contro Monferrato – e un trend da invertire subito. Gli allenatori Massimo Di Gregorio e Lia Valerio hanno lavorato con attenzione sui dettagli, ma ora è il cuore a dover fare la differenza. Anche perché per salvarsi sarà obbligatorio vincere almeno una partita fuori casa, impresa che non riesce dai tempi dell’81-76 a Saronno, datato primo marzo.

Il calendario è fitto: gara-1 domenica 25 alle 18, gara-2 martedì 27 alle 21, entrambe a Scauri. Gara-3 si gioca a Ragusa, al PalaPadua, venerdì 30. Eventuali gara-4 e gara-5 ancora da definire. Le partite saranno trasmesse in diretta su LNP Pass. Arbitrano il primo incontro Giuseppe Scarfò di Palmi e Samuele Riggio di Siderno.

È l’ultima chiamata. E per la Virtus Ragusa non c’è più tempo per i rimpianti: ora conta solo vincere.

