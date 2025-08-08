Virtus Ragusa, sotto canestro arriva Mait Peterson: 208 cm di energia e versatilità

Colpo di mercato per la Virtus Ragusa, che si assicura le prestazioni di Mait Peterson, centro estone classe 2002 proveniente dalla Fortitudo Agrigento, dove ha giocato le ultime cinque stagioni tra Serie A2 e Serie B.

Con i suoi 208 cm per 80 kg, Peterson porta fisicità, protezione del ferro e una buona mano dalla media distanza. Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna (2018-2020), ha poi trovato continuità in Sicilia, maturando esperienza e solidità difensiva. Nella scorsa stagione ha chiuso con 3,8 punti e 3,2 rimbalzi di media, dimostrando affidabilità e mentalità da squadra.

«Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la Virtus – dichiara Peterson –. Ho percepito subito fiducia e serietà dalla società. Voglio crescere ancora come giocatore e dare energia, intensità e spirito di squadra per raggiungere traguardi importanti».

L’innesto di Peterson arricchisce il roster 2025/26 con un lungo dinamico e versatile, pronto a lottare su ogni possesso e a diventare una pedina chiave nello scacchiere di coach e compagni.

