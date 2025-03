Virtus Ragusa: sfida cruciale contro Piacenza per continuare la rincorsa ai playout

Sulla scia della vittoria contro Saronno, fondamentale per il morale e la classifica, la Virtus Ragusa torna domenica di fronte al proprio pubblico con l’obiettivo di aggiungere un altro tassello nella rincorsa ai playout. La squadra allenata da Valerio e Di Gregorio, impegnata nella 32ª giornata della Serie B Old Wild West, ospiterà la Bakery Piacenza, formazione che all’andata inflisse una cocente sconfitta ai ragusani, imponendosi all’overtime dopo un match combattutissimo (108-107).

“Il dente è ancora un po’ avvelenato – ammette Mirko Gloria, reduce dalla sua miglior partita stagionale – Quella dell’andata è stata una delle tante gare che ci hanno visto perdere in volata. Sabato scorso, contro Saronno, siamo riusciti a sfatare questo tabù, ma ora dobbiamo resettare tutto. Il campionato è equilibrato, tutti possono battere tutti e dobbiamo affrontare una gara alla volta con la massima concentrazione”.

Nella vittoria in trasferta a Castellanza, che ha interrotto un digiuno di sei giornate, Gloria ha fornito una prestazione dominante con 24 punti e 19 rimbalzi, contribuendo in maniera decisiva al successo della Virtus: “Avevamo un solo risultato a disposizione e siamo stati bravi a ottenerlo. Questa vittoria valeva doppio perché ci ha permesso di superare Saronno per la differenza canestri. La mia prestazione personale mi rende felice, ma ciò che conta di più è sempre il risultato di squadra”.

La sfida contro Piacenza, attualmente diciassettesima in classifica con un bilancio di 10 vittorie e 20 sconfitte (sette nelle ultime otto gare di regular season), rappresenta la prima di tre partite casalinghe che saranno decisive per le ambizioni della Virtus. Dopo la Bakery, mercoledì prossimo arriverà Agrigento per il derby siciliano, mentre dopo la pausa per la Coppa Italia sarà la volta dello scontro diretto contro Fiorenzuola.

Il match di domenica contro la Bakery Piacenza, con palla a due alle ore 18, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sull’app LNP Pass. La direzione di gara sarà affidata agli arbitri Di Gennaro di Roma e Fornaro di Mentana (Roma).

