Virtus Ragusa scommette sui giovani: arriva l’ala dinamica Simone Cardinali
09 Ago 2025 13:21
La Virtus Ragusa guarda al futuro con decisione, rafforzando la rosa in vista del prossimo campionato di Serie Interregionale con giovani promesse dal grande potenziale. L’ultimo arrivo è Simone Cardinali, ala classe 2004, cresciuto nel vivaio del Basket Roma e reduce da due stagioni di rilievo in Serie C Silver, dove ha totalizzato 31 presenze con una media di 11,7 punti a partita nel 2024/25.
Esterno dallo stile aggressivo e versatile, Cardinali si distingue per energia e determinazione, capace di contribuire efficacemente sia in attacco che in difesa. Il suo exploit più significativo è stato nel match contro Cerveteri, firmando 22 punti nel successo per 87-75.
«Mi piace correre, difendere e alzare l’intensità in campo – dichiara Cardinali –. A Ragusa ho trovato un ambiente positivo e motivato, sono entusiasta e pronto a dare il massimo per la squadra. Sono convinto che possiamo raggiungere grandi risultati insieme».
La Virtus punta così su un giovane talento chiamato a essere protagonista nella nuova stagione, con l’obiettivo di consolidare il gruppo e ambire a traguardi importanti.
