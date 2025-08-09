Virtus Ragusa scommette sui giovani: arriva l’ala dinamica Simone Cardinali

La Virtus Ragusa guarda al futuro con decisione, rafforzando la rosa in vista del prossimo campionato di Serie Interregionale con giovani promesse dal grande potenziale. L’ultimo arrivo è Simone Cardinali, ala classe 2004, cresciuto nel vivaio del Basket Roma e reduce da due stagioni di rilievo in Serie C Silver, dove ha totalizzato 31 presenze con una media di 11,7 punti a partita nel 2024/25.

Esterno dallo stile aggressivo e versatile, Cardinali si distingue per energia e determinazione, capace di contribuire efficacemente sia in attacco che in difesa. Il suo exploit più significativo è stato nel match contro Cerveteri, firmando 22 punti nel successo per 87-75.

«Mi piace correre, difendere e alzare l’intensità in campo – dichiara Cardinali –. A Ragusa ho trovato un ambiente positivo e motivato, sono entusiasta e pronto a dare il massimo per la squadra. Sono convinto che possiamo raggiungere grandi risultati insieme».

La Virtus punta così su un giovane talento chiamato a essere protagonista nella nuova stagione, con l’obiettivo di consolidare il gruppo e ambire a traguardi importanti.

