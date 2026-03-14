Virtus Ragusa–Reggio Calabria: sfida tra capoliste al PalaPadua

Grande attesa a Ragusa per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Domenica alle 18, al PalaPadua, la Virtus Ragusa affronterà la Viola Reggio Calabria nel match valido per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale.

Una sfida che promette spettacolo e grande intensità, perché mette di fronte due delle squadre più forti del torneo. Ragusa e Reggio Calabria arrivano infatti all’appuntamento da capoliste del Girone F insieme alla Basket Matera, tutte a quota 32 punti e con lo stesso numero di vittorie stagionali.

La formazione calabrese, però, ha una sconfitta in meno rispetto ai ragusani, avendo già osservato il secondo turno di riposo previsto dal calendario.

Il precedente dell’andata

Nel match d’andata, disputato al PalaCalafiore, fu la squadra calabrese a imporsi con un netto 96-65. Protagonista assoluto fu Brown con 22 punti, mentre grande impatto ebbe anche il ritorno di Marco Laganà davanti al pubblico di casa, autore di 24 punti in appena 15 minuti di gioco.

Da quella gara la Viola ha confermato tutta la propria solidità, perdendo soltanto due partite e mantenendosi stabilmente ai vertici del campionato. Nell’ultimo turno è arrivata anche una vittoria di misura contro Corato.

I protagonisti della sfida

Il roster della squadra calabrese può contare su diversi giocatori di grande esperienza e qualità. Lo stesso Marco Laganà viaggia a una media di 15,7 punti a partita, mentre Tommaso Laquintana è il miglior realizzatore con 16,9 punti di media. A orchestrare il gioco c’è anche Carlos Fernandez Peña, che distribuisce 4,3 assist a gara. Tra le pedine importanti del roster figurano anche Clark e Marini.

In casa Virtus arriva invece una buona notizia: torna a disposizione Adeola dopo aver scontato le due giornate di squalifica.

Coach Di Gregorio: “Sarà una gara intensa”

Alla vigilia della sfida, coach Gianni Di Gregorio ha presentato così la partita:

«Sono le partite che tutti vogliono giocare. Affrontiamo una squadra forte e profonda, che sta facendo un grande campionato. Per noi sarà fondamentale limitare gli errori il più possibile, perché contro avversari di questo livello ogni possesso può fare la differenza. Mi aspetto una gara intensa e credo che il calore del PalaPadua possa darci una spinta importante».

Diretta streaming della partita

La gara sarà diretta dagli arbitri Beccore di Messina e Tartamella di Erice. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito ufficiale della società al costo di tre euro, permettendo così ai tifosi di seguire una sfida che potrebbe risultare decisiva per la corsa al vertice del girone.

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