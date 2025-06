Virtus Ragusa, orgoglio giovanile: stagione da incorniciare per Under 19 e DR1

Dietro ogni successo c’è un lavoro silenzioso, quotidiano e appassionato. La stagione appena conclusa della Virtus Ragusa lo dimostra con forza: tra titoli, traguardi sfiorati e giovani cresciuti in casa, il bilancio parla chiaro. La colonna portante del club è il settore giovanile, ed è proprio da lì che arrivano le soddisfazioni più grandi.

A brillare è stata l’Under 19 Gold, che ha conquistato il titolo regionale battendo in finale la Domenico Savio Messina. Un successo che ha permesso ai ragazzi dei coach Turi Scrofani e Sergio Trovato di rappresentare la Sicilia nella fase interzona di Corneliano d’Alba (Cuneo). Qui, dopo due vittorie importanti contro Portici e Novipiù Campus Piemonte, il sogno si è infranto solo all’ultimo atto contro Ozzano.

“C’è rammarico – ammette Scrofani – ma anche tanta soddisfazione. I nostri ragazzi hanno tenuto testa a squadre costruite con atleti da tutta Italia. Noi invece siamo un gruppo interamente ragusano: questo rende il risultato ancora più significativo”.

Ottimi anche i risultati dell’Under 17 regionale, che ha centrato il terzo posto, sfiorando la finale persa solo ai supplementari contro Basket Giarre, poi campione del torneo. Seconda presenza consecutiva tra le prime quattro: il segnale di un lavoro solido e costante.

La Virtus si è fatta valere anche nella DR1 (ex Serie D), con un gruppo giovanissimo che ha raggiunto la semifinale playoff, arrendendosi solo alla corazzata Pgs Sales Catania, poi salita in Serie C. Lo stesso nucleo – con ragazzi come Tumino, Mirabella e Guccione – è stato protagonista anche dell’Under 19 e ha trovato spazio pure in Serie B, dimostrando l’efficacia del percorso virtuoso pensato dal club.

A completare l’annata, la 13ª edizione del torneo “La Primavera” organizzata al PalaPadua, in collaborazione con Team Up Roma: un appuntamento che ha visto decine di giovani protagonisti sul parquet.

“Siamo fieri di quanto costruito – sottolinea Alessandro Vicari, presidente della Virtus Academy – perché ogni risultato nasce da un lavoro di squadra fatto da professionisti appassionati. Crediamo nello sport come strumento formativo e nel valore di far crescere i ragazzi in un ambiente sano. Il fatto che molti di loro trovino spazio anche in prima squadra ci dice che siamo sulla strada giusta. Questo è il nostro modo di fare pallacanestro”.

