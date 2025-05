Virtus Ragusa, missione salvezza: a Scauri per il colpo che può valere una stagione

Il tempo delle esitazioni è finito. La Virtus Ragusa ha messo il cuore oltre l’ostacolo nella prima sfida contro Cassino e ora guarda con occhi affamati alla seconda battaglia della serie playout, in programma domani sera alle 21 sul parquet del PalaBorrelli di Scauri. Un’occasione d’oro per affondare il colpo e guadagnarsi un match point preziosissimo da giocare, venerdì prossimo, davanti al calore del PalaPadua.

La vittoria in gara-1 – sudata, voluta, meritata – ha già ribaltato l’inerzia della serie. Ha ridato fiducia a una squadra che in trasferta non vinceva da mesi e che, nel momento più delicato, ha saputo rispondere presente. Protagonista assoluto un super Bertocco da 30 punti con 8 triple, autentico trascinatore tecnico e mentale. Ma tutto il gruppo ha offerto segnali importanti: Vavoli con una prestazione solida “in casa”, Erkmaa e Simon decisivi nei momenti caldi, Gloria a presidiare l’area con autorità. Anche chi non era al 100%, come Kosic, è tornato in campo con lo spirito giusto.

Cassino ha pagato la pressione e l’aggressività ragusana, incapace di trovare ritmo e punti da Beck, il suo faro offensivo nei playout, tenuto clamorosamente a secco. Un dato che racconta di una compattezza difensiva ritrovata e di una voglia feroce di non mollare.

Ora però serve il bis. Perché ogni gara fa storia a sé e perché l’obiettivo è ancora lontano. Il ritorno annunciato di Iannelli potrebbe dare una spinta ulteriore alle rotazioni e offrire nuove soluzioni su entrambi i lati del campo. Coach Bocchino lo sa: l’intensità dovrà essere ancora più alta, la concentrazione massima.

Domani sera la palla a due sarà affidata agli arbitri Mottola di Taranto e Di Gennaro di Roma. La sfida sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati. La città segue con il fiato sospeso: la Virtus è tornata a lottare con anima e identità, adesso è il momento di provarci davvero. Un altro passo, e la salvezza sarà più vicina.

© Riproduzione riservata