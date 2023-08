Virtus Ragusa: Marcus Brown si unisce al gruppo

La Virtus Ragusa sta lavorando intensamente nella fase di preparazione in vista della nuova stagione. Dopo l’arrivo dei giocatori Under 16 dalla finale nazionale 3X3 a Lignano Sabbiadoro, il gruppo è ora al completo. Un nuovo aggiunto alla squadra è Marcus Brown, un giocatore americano classe ’98, arrivato dalla Texas e subito messosi a disposizione del coach Recupido e dello staff tecnico dopo le visite mediche.

La squadra sta affrontando una fase di amichevoli precampionato per valutare il proprio stato di preparazione e fare progressi. La prima amichevole è in programma contro gli Svincolati Milazzo, una squadra che parteciperà alla prossima Serie B interregionale nello stesso girone della Virtus. Tuttavia, l’assistant coach, Massimo Di Gregorio, sottolinea che l’importante non è solo il risultato, ma anche i progressi che la squadra farà nel corso delle amichevoli. La preparazione include lavoro fisico e atletico sul campo, insieme a sessioni di allenamento in palestra sotto la supervisione dello staff tecnico e dei preparatori. Di Gregorio sottolinea che la prima settimana di preparazione è stata positiva, anche se c’è stanchezza iniziale a causa della pausa estiva.

Si stanno costruendo regole e spaziature tecniche per consentire ai giocatori di esprimersi al meglio durante le partite. La squadra parteciperà anche alla Coppa Sicilia, organizzata dal Comitato regionale della FIP. La Virtus Ragusa è stata inserita nel Girone D e affronterà in gara secca l’Olympia Comiso e il Basket School Gela, squadre che giocano rispettivamente nella Serie C e Divisione Regionale 1. Le vincenti dei quattro gironi si contenderanno le semifinali, con la finale prevista nel weekend del 23-24 settembre, e la Virtus ha espressa la volontà di ospitare questa fase finale.