Virtus Ragusa anticipa gara -1 con Milazzo: si gioca domenica 5 maggio

La Virtus Ragusa tornerà in campo più presto del previsto, dopo aver chiuso al secondo posto i Play-In Gold del campionato di Serie B Interregionale. La squadra affronterà gli Svincolati Milazzo domenica 5 maggio alle 19, in gara-1 dei quarti di finale dei Playoff promozione, al PalaPadua. Il Comitato regionale della FIP ha accolto la richiesta di anticipare la partita. Gara-2 si giocherà domenica 12 maggio, alle 18, al PalaMilone di Milazzo, mentre per l’eventuale “bella” il PalaPadua resta prenotato per mercoledì 15 alle 20.

La Virtus Ragusa ha ripreso gli allenamenti sotto la guida di coach Recupido e dello staff tecnico. Nei testa a testa con Milazzo durante la prima fase della stagione, la Virtus ha primeggiato vincendo entrambe le partite. La formazione ragusana si è imposta all’andata per 90-80 e al ritorno per 88-72. Tuttavia, Milazzo è una squadra in salute, che ha ottenuto 6 vittorie nelle ultime 8 partite della fase Silver dei Play-In.

Coach Recupido ha commentato l’accoppiamento con gli Svincolati, riconoscendo la forza dell’avversario e sottolineando l’importanza della competitività nei playoff. Sembra essere pronta per una serie impegnativa, ma stimolante.

