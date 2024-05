Virtus Ragusa si prepara alla sfida decisiva al PalaMilone

La Virtus ha archiviato la vittoria in gara-1 contro Milazzo e ora si prepara per la sfida decisiva di domenica prossima al PalaMilone. In caso di successo, accederà alle semifinali playoff del campionato di B Interregionale, dove l’avversario verrà deciso dalla serie fra Power Salerno e Viola Reggio Calabria. Le condizioni del capitano Sorrentino, uscito anzitempo per un problema muscolare, sono ancora da valutare, ma non mancano gli spunti positivi dopo il match di domenica scorsa.

Ugo Simon, uno dei protagonisti indiscussi del match con 20 punti e 9 rimbalzi, sottolinea l’importanza della vittoria contro una squadra solida come Milazzo. Nel terzo e nel quarto periodo, la Virtus ha dovuto alzare il ritmo per conquistare la vittoria, dimostrando la determinazione necessaria nei playoff.

Milazzo si è dimostrata una squadra abile e esperta, capace di proporre diverse situazioni sia in attacco che in difesa. Simon ha contribuito con una grande prestazione ad alzare l’adrenalina della squadra. Tuttavia, la prossima sfida potrebbe essere influenzata dal fattore ambientale, considerando l’atmosfera calorosa e il sostegno del pubblico di Milazzo. Nonostante ciò, la Virtus è determinata a prepararsi al meglio per affrontare una partita difficile con l’obiettivo di vincere.

