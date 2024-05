Passalacqua si prepara alla gara1 semifinale scudetto, Lardo: “Soddisfatti ma non appagati”

La semifinale scudetto tra Passalacqua Ragusa e Famila Schio promette di essere un’epica battaglia sul campo da basket. Questo confronto, che si ripete nel corso degli anni, è diventato un vero e proprio classico nel panorama sportivo della Ragusa femminile.

Il team e lo staff si sono già trasferiti a Schio in vista della serie, con l’allenamento per la Gara 1 in programma per oggi, in attesa del match che si terrà domani, 4 maggio, alle ore 19:30. La serie continuerà al Palaminardi mercoledì 8 maggio alle ore 21:00, mentre, in caso di necessità, la Gara 3 sarebbe nuovamente a Schio sabato 11 maggio.

Il coach Lino Lardo sottolinea l’importanza di mantenere la massima concentrazione e la fiducia nel proprio gioco nonostante il breve periodo di recupero tra le partite. Affrontare una squadra del calibro di Schio richiederà un impegno totale e un’eccellente preparazione mentale. Non c’è dubbio che le campionesse non daranno nulla per scontato, e quindi la squadra di Ragusa dovrà dimostrare la sua determinazione e la sua abilità sul campo.

Nell’altra metà del tabellone, Reyer Venezia e La Molisana Magnolia Campobasso si contenderanno l’accesso alla finale. Sarà interessante vedere quali squadre si contenderanno il titolo finale e quale sarà la strada verso la vittoria.

