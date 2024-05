Passalacqua: si gioca per la decisiva Gara2 semifinale scudetto

La sfida di domani sera al Palaminardi sarà cruciale per Ragusa, che si trova di fronte al Famila Schio nella decisiva Gara 2 delle semifinali scudetto. Attualmente, la serie vede avanti le giocatrici di Schio, che si sono imposte in modo convincente nella partita precedente. Per prolungare la serie e guadagnarsi la possibilità di giocare la partita decisiva, le ragazze di coach Lino Lardo hanno bisogno solo della vittoria. Altrimenti, per Schio sarebbe già finale scudetto.

Tuttavia, ci sono brutte notizie per Ragusa, dato che Laura Juskaite non sarà disponibile a seguito di una frattura alla mano subita durante la Gara 1. Nonostante ciò, come sottolineato dallo stesso allenatore, la squadra ha dimostrato di poter far fronte alle assenze in passato.

L’allenatore ha dichiarato: “Sappiamo di affrontare una squadra forte, ma siamo determinati a dare il massimo. Dobbiamo alzare l’intensità difensiva e gestire meglio le situazioni offensive. Non sarà facile, ma siamo pronti a dare battaglia. Purtroppo abbiamo perso Juskaite a causa di un infortunio, ma abbiamo dimostrato di saper reagire alle avversità e siamo pronti per una grande partita.”

L’appuntamento è fissato per le 21:00, con le prevendite ancora attive oggi pomeriggio e domani mattina, e il botteghino che aprirà un’ora prima della partita.

