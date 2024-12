Dalla “U.S. F. Ciavorella” sempre più…sorprese.

Mamma e figlia nella stessa squadra femminile di basket. Si gioca a Motta Sant’Anastasia con la Katane valevole per il Campionato di serie C femminile.

I fratelli Carestia a Scicli, in provincia e nell’isola, viaggiano in tandem con la pallacanestro, la disciplina sportiva che hanno coltivato con amore trasmettendola a tanti giovani. La società di basket “F. Ciavorella” festeggia quest’anno i suoi sessanta anni di vita. E lo fa non solo con l’attività agonistica che la sta vedendo impegnata nel campionato di serie C regionale ma anche con il racconto di una passione nata un tempo ed oggi rinata per una mamma, Angelica Drago, ed una figlia Linda De Luca. Sono loro che stanno dando tanto alla squadra non solo come gioco ma anche e soprattutto come esempio. “Oggi vogliamo celebrare un momento speciale per la nostra squadra, un momento dove la passione per il basket si intreccia con l’amore tra una mamma ed una figlia – scrivono Santo ed Alberto Carestia – la nostra capitana e sua figlia, entrambe in campo con la stessa energia, ci ricordano che lo sport non è solo competizione ma è un’opportunità di crescita, di condivisione e di crescita. Vincere non è stato mai l’obiettivo più grande ma imparare insieme, supportarsi e crescere come persone e come squadra. Ogni passaggio, ogni azione, ogni sorriso è il frutto di un cammino che si percorre insieme, fianco a fianco, cuore a cuore. Grazie alla nostra capitana ed alla sua splendida figlia per mostrarci che, nella vita come nello sport, è l’amore e la famiglia a fare la vera differenza”.

Oggi alle 18,30 le ragazze della “F. Ciavorella” sono attese a Motta Sant’Anastasia nell’incontro al Palakatane con il Katane basket Asd di promozion nella terza giornata di andata del Campionato di Serie C. Sarà una gara importante, sulla quale si punta per proseguire il cammino intrapreso quest’anno, nel sessantesimo della fondazione della società, con entusiasmo, capacità e preparazione.

La foto dell’abbraccio fra mamma e figlia è di Rosalba Nifosì.

