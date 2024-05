Passalacqua: gara1 della semifinale è di Schio

La partita di Gara 1 della semifinale ha visto Schio prendere il sopravvento fin dai primi minuti, con un inizio fulmineo che ha portato la squadra avanti nel punteggio. Nonostante il tentativo di reazione da parte di Ragusa, Schio ha mantenuto il controllo del gioco e ha ampliato il proprio vantaggio nel corso della partita, chiudendo alla fine con una vittoria netta e convincete.

L’assistente allenatore Massimo Romano ha commentato il match sottolineando le difficoltà incontrate dalla squadra, soprattutto considerando il recente tour de force con Bologna e gli ostacoli logistici nel viaggio fino a Schio. Tuttavia, Romano mantiene l’ottimismo e la fiducia nel potenziale della squadra, sottolineando che nulla è perduto e che hanno dimostrato di poter reagire anche dopo sconfitte precedenti.

Ora l’attenzione si concentra sulla Gara 2 e sull’importanza di una reazione immediata da parte di Ragusa. Romano esprime la convinzione che, con il giusto approccio e il supporto del pubblico in casa, la squadra possa ribaltare la serie e riscattarsi nella prossima partita. La determinazione e la resilienza dimostrate in passato sono le chiavi per affrontare la situazione attuale e tornare sulla strada della vittoria.

Sarà fondamentale che Ragusa metta in campo la massima energia e concentrazione per Gara 2, pronta a lottare fino all’ultimo secondo per ottenere il risultato desiderato e rimanere in corsa per la finale.

