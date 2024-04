Passalacqua: domani al Palaminardi una Gara2 di grande fascino

La partita di domani pomeriggio alle ore 18:00 al Palaminardi potrebbe determinare l’accesso alla semifinale scudetto. Con la serie sull’1-0 a favore della Virtus Segafredo Bologna, il Palaminardi si prepara a ospitare una Gara 2 di grande fascino, che potrebbe vedere la Virtus Ragusa ottenere il pass per il turno successivo in caso di vittoria. Dopo il successo ottenuto in trasferta a Bologna, le ragusane hanno il vantaggio del fattore campo, ma sanno di dover affrontare una sfida difficile contro una squadra che si trova già con le spalle al muro.

L’assistant coach Massimo Romano riconosce la difficoltà della sfida e sottolinea l’importanza di ripetere la buona prestazione offensiva della Gara 1, ma anche di migliorare la fase difensiva con alcuni accorgimenti. Romano si aspetta un sostegno importante dal pubblico e sottolinea l’importanza di avere il palazzetto pieno per aiutare la squadra a vincere la partita.

Gli ingredienti per una grande partita sono tutti presenti, e ci si aspetta un’emozionante sfida sul parquet del Palaminardi.

