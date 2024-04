Passalacqua: Bologna fa il blitz al Palaminardi, si va a gara 3

La serie tra Ragusa e Bologna si deciderà nella gara3, dopo che la Passalacqua ha ceduto in casa, perdendo l’opportunità del match point casalingo. La partita si disputerà il primo maggio e il fattore campo sarà nuovamente a favore della squadra di coach Vincent.

Il match inizia con un vero e proprio inizio shock per Ragusa, trovandosi improvvisamente sul punteggio di 2-16. Nonostante due triple di Jakubcova riaccorcino le distanze, Bologna dilaga nel secondo quarto raggiungendo un vantaggio di 18 punti. Tuttavia, la Passalacqua riesce a ridurre lo svantaggio a sei punti prima della fine del primo tempo.

Nel terzo quarto, Bologna parte bene e raggiunge un vantaggio di venti punti, mentre Ragusa fatica a reagire. Nonostante gli sforzi di giocatori come Miccoli, la Passalacqua non riesce ad accorciare le distanze e alla fine del terzo quarto il punteggio è di 41-59 a favore di Bologna.

Nell’ultima frazione, la Virtus Segafredo conferma il suo dominio e vince per 81-59. Coach Lino Lardo commenta la partita sottolineando la difficoltà di competere con una squadra come Bologna in così poco tempo di recupero tra le partite. Tuttavia, dichiara che la squadra cercherà comunque di mettere in difficoltà l’avversario nella prossima gara, nonostante i tempi stretti di recupero.

