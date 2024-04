Passalacqua: domani la bella a Bologna. Lardo: “Andiamo a fare una grande partita”

Domani pomeriggio si svolgerà una partita cruciale alla Segafredo Arena tra le padrone di casa di coach Vincent e la Passalacqua Ragusa. La serie è attualmente sull’1-1, con entrambe le squadre che hanno vinto in trasferta. Ora il fattore campo è tornato nelle mani di Zandalasini e delle sue compagne, che cercheranno di sfruttare l’opportunità di chiudere la serie in casa e accedere alla semifinale scudetto. Dall’altra parte, la Passalacqua Ragusa è determinata a riscattare la prestazione del match precedente e a prolungare la stagione.

Il coach della Passalacqua Ragusa, Lino Lardo, esprime rammarico per non aver sfruttato il match point in casa nella partita precedente, ma allo stesso tempo si dice fiducioso nelle capacità e nella determinazione delle sue giocatrici. Nonostante le sfide legate a un roster ridotto e a partite ravvicinate, il coach è sicuro che le sue ragazze daranno il massimo in campo.

L’impresa sarà difficile, ma la Passalacqua Ragusa ha dimostrato di essere in grado di affrontare le sfide più ardue.

© Riproduzione riservata