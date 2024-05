Virtus Ragusa presenta gara-1 della serie con Milazzo

I playoff della Virtus sono finalmente alle porte e l’emozione è palpabile. Dopo un’attesa che sembrava infinita sin dal raduno dello scorso agosto, la squadra di coach Recupido si prepara ad affrontare i Svincolati Milazzo nei quarti di finale, avversari già battuti due volte nella prima fase.

Il capitano Andrea Sorrentino sottolinea l’importanza del duro lavoro e della preparazione sia fisica che mentale durante la settimana, ribadendo che le partite si vincono grazie a una solida base di preparazione. Questa filosofia diventa ancora più rilevante nei playoff, dove ogni dettaglio conta.

Nonostante le vittorie passate contro Milazzo, Sorrentino è consapevole che i playoff sono un campionato a parte, dove la classifica non conta più e ogni squadra si presenta senza sconti. Tuttavia, la Virtus è pronta a imporre il proprio gioco fin dalla palla a due.

Il vantaggio del fattore campo fino alla semifinale è un punto a favore per la Virtus, e Sorrentino fa appello al pubblico affinché continui a sostenere la squadra con entusiasmo e passione, incoraggiandoli e spingendoli oltre i loro limiti durante questa fase cruciale della stagione.

I playoff sono un momento di grande tensione e stress agonistico, ma è proprio in queste situazioni che il sostegno del pubblico può fare la differenza, trasformando il campo in una fortezza inviolabile e dando alla Virtus quell’energia extra di cui ha bisogno per raggiungere il successo.

