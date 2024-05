Un sogno chiamato finale: la Virtus in trasferta a Salerno

Domani sera a Salerno, la Virtus affronterà gara-2 delle semifinali playoff con il primo match point per l’accesso alla finale. La squadra di coach Gianni Recupido partirà questa sera per la Campania, dove domattina sosterrà lo shootaround al PalaSilvestri prima della partita, che inizierà alle 20:30.

Dopo la vittoria in gara-1 al PalaPadua, ottenuta con grande intensità, la Virtus si prepara a un altro test impegnativo contro Chaves e i suoi compagni di squadra. Coach Recupido prevede una partita fisica: “Mi aspetto una gara fisica e le mani addosso dal primo all’ultimo minuto. Loro giocheranno in casa ed è probabile che gli venga concesso qualche contatto in più, che sia in uscita dai blocchi, sul palleggio o in avvicinamento a canestro. La Power è una squadra forte, preparata e molto lunga. Hanno giocatori di mestiere. Noi dobbiamo essere maturi e pronti mentalmente come lo siamo stati in gara-1, evitando di cadere nelle provocazioni”.

Nonostante le assenze di Calvi e Sorrentino, la prestazione di domenica scorsa ha dato fiducia alla Virtus, dimostrando la forza del gruppo. Coach Recupido ha elogiato l’atteggiamento difensivo della sua squadra: “Abbiamo avuto un grande atteggiamento difensivo, evitando di concedere vantaggi. Siamo riusciti a tenere Salerno a 64 punti, di solito è una squadra che ne mette 90. Anche noi abbiamo abbassato le nostre percentuali, ma si sa che con l’aumento dell’intensità e della velocità, subentra un maggior numero di errori. I ragazzi sono stati bravi, ma non abbiamo fatto ancora nulla”.

La sfida di Salerno sarà arbitrata da Amatori di Brindisi e Procacci di Corato. L’eventuale gara-3, in caso di necessità, si disputerà domenica 26 maggio a Ragusa.

