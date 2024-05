Memorial Daniele Pitino: una festa del minibasket a Scicli

Sabato 25 maggio, l’impianto Geodetico di Jungi a Scicli si trasformerà nel cuore pulsante del minibasket provinciale, ospitando il tanto atteso XVI Memorial Daniele Pitino. L’evento inizierà alle ore 15:00 e vedrà la partecipazione di 15 formazioni provenienti da tutta la provincia di Ragusa. Questa giornata sarà dedicata alla categoria Scoiattoli/Libellule, coinvolgendo bambini nati negli anni 2015, 2016 e 2017.

Il Memorial Daniele Pitino non è solo una competizione sportiva, ma anche un’opportunità unica per i piccoli atleti di crescere sia personalmente che sportivamente. L’evento promuove i valori fondamentali dello sport, come il fair play e il rispetto reciproco, offrendo ai giovani partecipanti un’occasione per divertirsi, socializzare e sviluppare relazioni positive e durature.

La partecipazione di 15 squadre testimonia l’importanza di questo evento nel panorama del minibasket provinciale, rendendolo una vera e propria festa del minibasket. Lo sponsor ufficiale dell’evento, Toys In, contribuisce a realizzare una giornata così significativa per i piccoli atleti e le loro famiglie.

Il XVI Memorial Daniele Pitino promette di essere un evento memorabile, non solo per la qualità del gioco, ma soprattutto per l’atmosfera di amicizia e solidarietà che caratterizzerà l’intera manifestazione. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di minibasket e per chi crede nei valori educativi dello sport.

