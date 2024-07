Nicolò Bertocco nuovo giocatore della Virtus Ragusa

Nicolò Bertocco è ufficialmente un nuovo giocatore della Virtus Ragusa. L’ala, originaria di Correggio e nata nel 1995, rappresenta il secondo innesto della squadra dopo l’arrivo di Hugo Erkmaa. Bertocco, che misura 198 cm di altezza, ha giocato la seconda parte della scorsa stagione con la Bakery Piacenza in Serie B, dove la squadra guidata da coach Salvemini è stata eliminata in gara-5 dei quarti di playoff contro Jesi. In particolare, Bertocco ha dimostrato le sue notevoli capacità balistiche in gara-3, segnando 31 punti con un impressionante 8/9 da tre punti. Durante la stagione regolare, ha mantenuto una media di 9.5 punti per partita.

Cresciuto ispirandosi a Iverson e Kobe, Bertocco ha sviluppato le sue abilità nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana. Il suo debutto nel basket senior è avvenuto nella stagione 2013-14, quando ha giocato nella C regionale con Correggio. Successivamente, ha militato a Lugo, prima di trasferirsi a Matera in Serie A2. Dopo un campionato di Serie B a Ortona, è tornato a Reggio Emilia per vestire la maglia del Bk 2000 Reggio Emilia. Nel 2019/20 è stato ingaggiato da Ruvo di Puglia, e l’anno seguente si è trasferito a Ozzano, dove ha registrato le migliori statistiche della sua carriera (18.3 punti di media), diventando il miglior realizzatore della Serie B e salvando la squadra nello spareggio contro Cecina. Nella stagione 2021/22 è passato a Teramo sotto la guida di coach Salvemini, che lo ha riaccolto a Piacenza qualche mese fa. In mezzo, ha giocato una stagione in Serie B con la Sangiorgese e ha avuto un’esperienza a Rieti, con cui ha partecipato alla Supercoppa di Serie A2.

“Ho scelto la Virtus perché fin da subito ha mostrato grande interesse nei miei confronti,” ha dichiarato Bertocco. “Ho percepito un ambiente positivo e ambizioso fin dal primo impatto. L’obiettivo, come ogni anno, è migliorare come giocatore e come squadra, e cercare di raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati.” Presentandosi, Bertocco ha aggiunto: “Sono un giocatore che può ricoprire sia il ruolo di ‘3’ sia di ‘4’ tattico. Spero di portare intensità ed esperienza alla squadra. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi.”

