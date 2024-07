Hugo Erkmaa nuovo play della Virtus Ragusa

Hugo Erkmaa, play estone classe 1999, sarà il primo rinforzo della Virtus per il prossimo campionato di Serie B Nazionale. Erkmaa, amante del pick n’roll e delle piazze che trasmettono passione, arriva dopo due stagioni con Sala Consilina, acerrima rivale di Ragusa nella scorsa regular season. Nonostante le sue origini estoni, Erkmaa è ormai considerato un italiano a tutti gli effetti, avendo trascorso la trafila delle giovanili fra Padova e Mens Sana Siena.

Erkmaa ha esordito in Serie B con la Fiorentina e ha proseguito con la Gevi Napoli, con cui ha raggiunto la semifinale promozione nella stagione 2018-19, perdendo contro Palestrina. La squadra, allora guidata da Gianluca Lulli, venne successivamente ripescata in A2. Dopo una stagione con la Scandone Avellino, Erkmaa si è trasferito in Sicilia, a Trapani, dove ha giocato la stagione 2020-21 in A2. Ha poi vestito la maglia di Taranto prima di approdare a Sala Consilina nell’estate 2022. Nell’ultima stagione, Erkmaa ha registrato ottime prestazioni, con una media di 8,3 punti, un 45,8% al tiro dall’arco, 5,6 rimbalzi, quasi quattro assist e una valutazione media di 10,5. Nonostante il suo contributo, Sala Consilina è stata eliminata nei quarti di finale da Molfetta.

Erkmaa ha espresso grande entusiasmo per la nuova avventura con la Virtus: “Quando è arrivata la chiamata della Virtus non ci ho pensato troppo. In passato avevo già capito che mi sarebbe piaciuto giocare a Ragusa. Ho apprezzato il posto, la squadra, l’organizzazione e la grande atmosfera al palazzetto. Ogni battaglia contro la Virtus mi ha reso un giocatore migliore. Non vedo l’ora di ricominciare a competere”. Con i suoi 193 cm di altezza, Erkmaa sottolinea la sua predilezione per il pick n’roll, sia per mettere in ritmo i compagni sia per crearsi spazi per penetrare al ferro.

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, Erkmaa ha le idee chiare: “Per arrivare a vincere bisogna migliorare giorno dopo giorno, sia individualmente che come squadra. Dobbiamo presentarci alla prossima primavera nella miglior condizione possibile”.

© Riproduzione riservata