Mirko Gloria alla Virtus Ragusa

La Virtus Ragusa ha rafforzato il suo reparto lunghi con l’arrivo di Mirko Gloria, un’ala/centro classe ’95. Gloria, alto 203 cm, si unisce alla squadra di coach Recupido, che ha già confermato i giocatori Gaetano, Vavoli, Calvi e Piscetta. Proveniente dalla Serie B Interregionale, Gloria ha giocato la scorsa stagione tra Piazza Armerina e Molfetta, dove ha registrato una media di 11,1 punti in regular season e 10,4 punti e 5,7 rimbalzi per partita nella seconda fase, tirando con il 58% da due punti.

Carriera di Mirko Gloria

Gloria ha una vasta esperienza nei campionati di Serie B. Ha iniziato la sua formazione tra Roseto e Giulianova, ottenendo una convocazione nella nazionale Under 20. Successivamente, ha giocato con Trapani, Eurobasket Roma e Stella Azzurra, prima di trasferirsi nel 2017 a Borgosesia, dove ha disputato due stagioni di alto livello. La stagione 2019-20 lo ha visto dividersi tra Pavia e Olginate, prima di rientrare in Sicilia con Torrenova. Le sue esperienze continuano con Jesi e Sant’Antimo, per poi tornare a casa con la maglia della Siaz.

Gloria è noto per il suo dinamismo, specialmente nelle situazioni di pick n’roll, e per la sua capacità di proteggere il ferro grazie alla sua apertura alare nella metà campo difensiva. Queste qualità saranno preziose per la Virtus Ragusa nel campionato di B Nazionale.

Gloria ha espresso grande entusiasmo per il suo arrivo alla Virtus Ragusa. Ha spiegato che in passato era già stato vicino a un accordo con la squadra, ma altre opportunità lo avevano portato altrove. Ora si dice orgoglioso di unirsi alla Virtus, elogiando la serietà e la passione della società e delle persone che ci lavorano. Conosce già molti dei suoi nuovi compagni di squadra, con alcuni dei quali ha giocato in passato, e apprezza l’ambiente positivo dentro e fuori dal campo.

Gloria non si pone obiettivi personali, ma punta a dare il 100% per la squadra. Sottolinea l’importanza di creare subito una buona alchimia di squadra per affrontare al meglio una stagione lunga e impegnativa, con trasferte difficili. La Virtus Ragusa si prepara quindi a competere in un campionato di B Nazionale che Gloria ritiene di livello più alto rispetto all’anno precedente.

