Alla Meerkat Scicli la vittoria contro il Basket Acireale per 78 a 63

La gara 1 delle semifinale palyoff Basket DR1 Sicilia è andata in favore degli sciclitani. Una stagione esaltante che sta continuando nel suo cammino verso la fine del campionato mantenendo la supremazia di vertice. Nell’incontro che ha registrato al Polivalente di Iungi il sold out, i ragazzi di Ninni Gebbia hanno fatto valere il fattore campo, raggiungendo un massimo vantaggio di 19 punti.

Nel primo periodo, la partita è iniziata con un intenso scambio di vantaggi ma sono stati gli sclclitani a chiudere in vantaggio 19-13, grazie a Lorenzo Lonatica, autore di 7 punti. Nel secondo periodo, Andrea Sorrentino ha vestito i panni di protagonista con 11 punti mantenendo il vantaggio locale sul 42-36 all’intervallo. Il terzo periodo vede i bianconeri allungare il distacco con un parziale di 24-16, portando il punteggio a 66-52, grazie a Tiitus Tapio Turtinen, che segna 10 punti. Nell’ultimo quarto, la squadra di Gebbia gestisce il vantaggio, chiudendo la partita con un punteggio finale di 78-63. Enrico Panebianco del Basket Acireale ha lottato fino alla fine, ma la vittoria è stata indiscutibilmente della Meerkat.

Domani sera si torna in campo e si và in trasferta per incontrare l’Acireale che farà di tutto per vincere ed allungare la serie e disputare la gara 3.

Tabellini: Sorrentino 21, Turtineen 19, Cannizzaro 15, Lonatica 7,

Marcovic 7, Guastella 5, Vigoriti 4, Boiardi 2, Romeo ne, Giannone ne, Statello ne, Sammito ne

© Riproduzione riservata