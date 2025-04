Passalacqua Ragusa, addio sogni di gloria e ai play off: la rimonta choc di Broni spezza il cuore biancoverde

La Passalacqua si presenta a Broni cambiando faccia ma cede alla rimonta di Broni che chiude la serie davanti al pubblico amico.

La cronaca. La prima frazione inizia con Broni che schiera Reggiani, Baldelli, Hartmann, Morra e Nasraoui mentre Ragusa mette in campo Mazza e Siciliano con Consolini, Narviciute e Labanca.

Entrambe le formazioni sentono la tensione; i primi due minuti sono a retine inviolate con parecchi errori da entrambi i fronti. Sblocca il punteggio Baldelli che segna due canestri in sequenza, costringendo Ragusa a rincorrere. Dopo quattro minuti di gioco finalmente anche Ragusa inizia a macinare, prima con Labanca e poi in sequenza ravvicinata con Siciliano. Gioco spezzettato da numerosi falli fischiati alla Passalacqua. Sull’8 a 6, è la capitana bianco verde, Chiara Consolini a insaccare la prima tripla e a portare per la prima volta Ragusa in vantaggio, e la squadra di Mara Buzzanca dimostra il suo valore anche in difesa, annullando quasi totalmente Morra e impedendo all’altra fuoriclasse di Broni, Hartmann, di farsi spazio. La prima frazione si chiude con Ragusa in vantaggio per due lunghezze, 14-16. Seconda frazione con Ragusa che continua a macinare, lentamente ma quando il ritmo cala, è Broni ad approfittare. Dopo 3 minuti di gioco la Logiman mette avanti la testa, 23-21 ma la Passalacqua reagisce subito con una grande attenzione difensiva e diversi recuperi: Cutrupi e Mazza, segnano quattro punti in dieci secondi e dopo poco, il sigillo di Pelka da 3 porta Ragusa a +5. Nasraoui viene pescata bene sotto canestro, accorcia le distanze e la panchina di Ragusa chiama time out. Al rientro, Labanca anticipa e recupera un pallone prendendosi l’antisportivo di Nasraoui a metà campo: saranno suoi tutti i punti di Ragusa fino al riposo grande, tre liberi e un tiro ben servito dal pitturato. La seconda frazione si chiude con Ragusa in vantaggio di 6 lunghezze. Nella terza frazione, Ragusa continua a costruire mordendo in difesa fino a raggiungere i +9 ma Broni non ci sta. Senza perdere la testa e con la lucidità di Baldelli fondamentale nell’impostare la manovra e nell’osare quando serve, le padrone di casa rosicchiano punto su punto e chiudono la frazione a -1. Ultimo quarto da fare tremare i polsi; grande intensità, sostanziale parità fino a 5 minuti dalla fine. Fuori per 5 falli Nasraoui , Reggiani con quattro falli, e Hartmann molto sofferente, Ragusa perde qualche pallone in attacco e Broni è pronta ad approfittarne. La carica suonata da Consolini che mette una bomba a 2 minuti dalla fine riaccende le speranze con Ragusa sotto di 4 ma Broni, precisa dalla lunetta e l’attacco di Ragusa , in qualche occasione beffato dal ferro, permette alla padrone di casa di chiudere la serie.

Morra da un lato e Narviciute dall’altro si contendono il primato dei rimbalzi; bottino a metà per assist, tra Reggiani e Narviciute; Labanca supera Reggiani nelle palle recuperate. Morra, la migliore valutazione per Broni, Tomasoni per Ragusa

“Non ce lo meritavamo. Abbiamo dominato per 35 minuti, è un dato di fatto. Sì, abbiamo sbagliato anche molto, ma in momenti importanti, qualche decisione arbitrale ci ha penalizzato. Non ci nascondiamo dietro un dito, e con la sincerità di sempre devo dire solo: peccato – commenta a fine match coach Mara Buzzanca, Passalacqua -. La serie purtroppo l’abbiamo persa con il passo falso di Ragusa. Non ci meritavamo di uscire al primo turno da questi play off che la squadra ha meritato di giocare alla conclusione di un ottimo campionato. Ogni giocatrice nel corso della stagione non solo ha dato il massimo impegno, ma si è messa a disposizione della squadra con professionalità e spirito di sacrificio. Il gruppo ha attraversato momenti esaltanti e momenti complessi ma è cresciuto costantemente. Ora la stagione è finita, si guarda al prossimo campionato. Doveva essere un anno di transizione e invece la ragazze hanno inanellato vittorie e consapevolezze crescendo partita dopo partita e raggiungendo la vetta della classifica perché, fa bene ricordarlo nuovamente, senza 3 punti di penalizzazione avremmo chiuso al primo posto. E’stata una stagione ‘super’ e mi auguro che i tifosi tornino a stringersi attorno alle ragazze e alla squadra sia quando le cose vanno bene sia quando non vanno. Lo sport è questo”.

*Logiman Broni – PASSALACQUA RAGUSA – 62-53*

*Broni: *Nasraoui 10, Frigo ne, Carbonella ne, Reggiani 7, Baldelli 17, Scarsi 3, Hartmann 13, Buranella, Morra 12, Lisoni ne, Merli ne. All. Diamanti

* Passalacqua Ragusa*: Terrone ne, Consolini 9, Pelka 6, Mazza 2, Tomasoni 9, Siciliano 12, Cutrupi 4, Narviciute 4, Olodo, Labanca 7. All. Buzzanca

*Parziali:* 14-16; 27-33 (13-17); 42-43 (15-10); 62-53 (20-10)

*Note. *Tiri da due: Broni 18/35 (51%) Ragusa 12/33 (36%); Tiri da tre: Broni 2/9 (22%), Ragusa 8/27 (29%); Tiri liberi: Broni 20/26 (76%) Ragusa 5/14 (35%); Rimbalzi: Broni 40, Ragusa 31: Palle perse, Broni 18, Ragusa 15; Palle recuperate Broni 5, Ragusa 7; Assist Broni 8, Ragusa 15.

*Uscite per 5 falli: *Nasraoui (BRO)

(foto Marco Picozzi, Broni)



© Riproduzione riservata