La Virtus Ragusa chiude la regulasr season a Legnano. Poi arriva la sfida a Piombino

Un’altra gara, quella di domenica pomeriggio a Legnano, separa la Virtus dall’appuntamento dei playout. Il match in programma per l’ultima giornata della regular season, palla a due alle 18, non ha più alcun valore in termini di classifica, ma può diventare un’opportunità per prepararsi al meglio alla serie con Piombino. Saranno i livornesi, infatti, ad attendere Ragusa nel primo turno della post-season (gara-1, da calendario, è in programma l’11 maggio in trasferta). La Virtus chiuderà al diciannovesimo posto il proprio girone. “Bisogna abituarsi a giocare le partite fino in fondo, per vincerle, senza lasciarle andare – ha dichiarato coach Di Gregorio dopo il successo su Casale Monferrato -. L’atteggiamento è fondamentale: dobbiamo avere la fame di una squadra che deve salvarsi”.

Legnano attualmente occupa la terza posizione in classifica, a pari punti con San Vendemiano. Ha una sola chance di chiudere al secondo posto: battere Ragusa e sperare nel successo di Agrigento sulla Rucker. Ha tutte le motivazioni per giocare una partita vera, solida, di qualità. Dopo un avvio devastante, ha perso sei delle ultime dieci gare di campionato, ma ha ritrovato il sorriso nelle ultime due (vittoria casalinga sull’Andrea Costa Imola e in trasferta a Vicenza). Raivio tira con il 49 per cento da tre punti ed è il miglior realizzatore della squadra (16,4 di media in meno di 30’). A Vavoli e compagni non dovranno mancare le motivazioni.

Nel match d’andata i Knights si sono imposti al PalaPadua per 67-90, dopo aver resistito al tentativo di rimonta della Virtus nel terzo quarto (e nonostante i 23 punti di Bertocco). La gara di domenica pomeriggio fra Legnano e Ragusa, alla Soevis Arena di Castellanza, sarà diretta da Zuccolo di Pordenone e Castellaneta di Bolzano e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito e sull’app LNP Pass.



