Nuovo acquisto della Meerkat basket Scicli. Arriva dalla Virtus Ragusa Andrea Sorrentino

Un vero assist nell’ambito di una campagna acquisti di notevole spessore per la Meerkat basket Scicli che sta “costruendo” una squadra di grande valore per il nuovo campionato di basket DR1 Sicilia. L’arrivo di Andrea Sorrentino è considerata una “bomba di mercato”. L’ex capitano della Virtus Ragusa ha deciso di sposare il progetto della società la cui direzione è composta dal trio Fabrizio Lonatica, Paolo Ficili ed Alfonso Cannata.

Chi è Andrea Sorrentino, uomo di punta della Virtus Ragusa.

Classe 1990, scuola Virtus, con i suoi 192 cm, Andrea è un top player che quest’anno è stato decisivo per la promozione della Virtus Ragusa dalla B interregionale alla B nazionale. E riconosciuto come uno dei migliori cestisti siciliani, la sua esperienza e le sue qualità tecniche saranno fondamentali per la Meerkat. “Dopo un lungo corteggiamento, Andrea ha ceduto alle avances sciclitane e vestirà con orgoglio la maglia bianconera – ha dichiarato Fabrizio Lonativa, direttore sportivo della Meerkat basket Scicli – siamo certi che la sua presenza darà grande lustro non solo al movimento cestistico

sciclitano ma a tutta la DR1 Siciliana. Benvenuto Andrea, e’ un sogno che si realizza averti con noi”. E da Andrea Sorrentino la gioia di essere a Scicli: “sono felice di giocare con la Meerkat che è una società molto ambiziosa che ha grandi progetti e spero di non deludere le aspettative che ha riposto su di me”. E’ certo che Scicli vivrà la stagione 2024-2025 al top con innesti di valore nella squadra che sarà allenata da Ninni Gebbia.

