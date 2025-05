Virtus Ragusa, il PalaPadua si prepara alla battaglia: gara-3 contro Cassino vale una stagione

Tutto pronto per gara-3 del secondo turno dei playout della Serie B Old Wild West, che si preannuncia rovente. Venerdì 31 maggio, alle ore 20.30, il PalaPadua di Ragusa sarà il teatro di una sfida ad altissimo tasso emotivo tra la Virtus Ragusa e la Virtus Cassino, con in palio un pezzo di salvezza.

La serie è sul 1-1: equilibrio perfetto dopo i primi due round giocati nel Lazio. In gara-1, Ragusa ha compiuto un vero colpo esterno imponendosi 71-81 con una prestazione da squadra vera e un Bertocco in serata di grazia. Ma in gara-2 è arrivata la risposta dei padroni di casa: Cassino ha saputo chiudere le maglie difensive, approfittare degli errori ragusani e portare a casa una vittoria fondamentale (65-60), che ha rimesso tutto in discussione.

Ora il fattore campo è nelle mani della Virtus Ragusa, pronta a trasformare il PalaPadua in una bolgia. L’obiettivo è chiaro: prendersi gara-3 e costruire il match point davanti ai propri tifosi già nella potenziale gara-4 di domenica 1° giugno, sempre a Ragusa.

A tenere banco, in queste ore, anche le condizioni fisiche di Erkmaa, uscito malconcio nel finale di gara-2. Ma il gruppo ragusano sembra in buona salute e consapevole di poter contare su un pubblico pronto a spingerli oltre il limite. Giocare in casa è stato spesso un’arma in più per la Virtus durante la stagione, e ora servirà la miglior versione di sé: intensità per 40 minuti, attenzione ai dettagli e fiducia nelle qualità dei propri esterni.

La gara sarà diretta dai signori Giovagnini e Turello di Torino e sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass, sito e app ufficiale.

Cassino, intanto, con la vittoria di martedì ha già staccato il pass per gara-4. Ma a Ragusa vogliono provare a chiudere la serie prima di arrivare a un’eventuale gara-5: perché la salvezza, davanti alla propria gente, avrebbe un sapore irripetibile.

