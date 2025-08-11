Virtus Ragusa, il futuro è di casa: quattro talenti del vivaio in prima squadra

La Virtus Ragusa riparte dal cuore pulsante della propria Academy per la stagione 2025/26. In organico ci saranno quattro giovani cresciuti in biancazzurro sin dai tempi del minibasket: Salvatore Barracca, Christian Guastella, Francesco Mancuso e Stefano Cantone. I primi tre sono classe 2007, il più giovane, Cantone, è del 2008.

Dal parquet del PalaPadua, calcato fin da bambini, ai riflettori della Serie Interregionale: il loro percorso è la sintesi di anni di lavoro, sacrificio e passione. Nelle ultime due stagioni hanno messo la firma sui trionfi e sulle grandi cavalcate del settore giovanile: dalla semifinale in DR1 e il titolo regionale Under 19 Gold nel 2024/25, fino alla straordinaria annata 2023/24, con il titolo di campioni regionali Under 17 Eccellenza e un percorso perfetto nei Play-In Gold (14 vittorie su 14).

Barracca e Guastella hanno anche rappresentato la Sicilia nel 3×3 nazionale Under 16 a Lignano Sabbiadoro, arrivando fino ai quarti di finale da campioni regionali in carica.

Oggi il salto in prima squadra non è soltanto una scelta tecnica: è la conferma di una filosofia chiara. La Virtus vuole crescere i propri talenti e dare loro la possibilità di giocare davanti alla propria gente, con la maglia che hanno sempre sognato di indossare.

