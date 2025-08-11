L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Virtus Ragusa, il futuro è di casa: quattro talenti del vivaio in prima squadra
11 Ago 2025 09:12
La Virtus Ragusa riparte dal cuore pulsante della propria Academy per la stagione 2025/26. In organico ci saranno quattro giovani cresciuti in biancazzurro sin dai tempi del minibasket: Salvatore Barracca, Christian Guastella, Francesco Mancuso e Stefano Cantone. I primi tre sono classe 2007, il più giovane, Cantone, è del 2008.
Dal parquet del PalaPadua, calcato fin da bambini, ai riflettori della Serie Interregionale: il loro percorso è la sintesi di anni di lavoro, sacrificio e passione. Nelle ultime due stagioni hanno messo la firma sui trionfi e sulle grandi cavalcate del settore giovanile: dalla semifinale in DR1 e il titolo regionale Under 19 Gold nel 2024/25, fino alla straordinaria annata 2023/24, con il titolo di campioni regionali Under 17 Eccellenza e un percorso perfetto nei Play-In Gold (14 vittorie su 14).
Barracca e Guastella hanno anche rappresentato la Sicilia nel 3×3 nazionale Under 16 a Lignano Sabbiadoro, arrivando fino ai quarti di finale da campioni regionali in carica.
Oggi il salto in prima squadra non è soltanto una scelta tecnica: è la conferma di una filosofia chiara. La Virtus vuole crescere i propri talenti e dare loro la possibilità di giocare davanti alla propria gente, con la maglia che hanno sempre sognato di indossare.
