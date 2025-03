Virtus Ragusa-Fiorenzuola Bees: sfida cruciale per la salvezza

La 33ª giornata del campionato di Serie B Old Wild West mette di fronte la Virtus Ragusa e i Fiorenzuola Bees in un match determinante in ottica playout. La gara, in programma domenica alle 17 al PalaPadua, rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre nella lotta per evitare la retrocessione.

Ragusa in cerca di continuità

La Virtus Ragusa arriva all’incontro forte di tre vittorie consecutive prima della pausa per la Coppa Italia. L’ultima affermazione, ottenuta contro Agrigento, ha evidenziato la crescita caratteriale della squadra guidata dai coach Massimo Di Gregorio e Andrea Valerio. La formazione siciliana ha mostrato grande solidità, controllando il match senza concedere cali di concentrazione.

Una vittoria contro Fiorenzuola consentirebbe a Ragusa di agganciare e superare gli avversari al terz’ultimo posto, grazie anche al successo ottenuto nella gara d’andata per 83-59 al PalArquato. Con cinque partite ancora da giocare dopo questo scontro, i due punti in palio potrebbero risultare decisivi per il futuro della Virtus.

Fiorenzuola in crescita

Anche i Bees arrivano alla sfida in un buon momento di forma, con quattro vittorie nelle ultime otto gare, compresa l’ultima contro Az Pneumatica Saronno. Il playmaker croato Emir Sabic è il principale riferimento offensivo con una media di 14,2 punti a partita, mentre Andrea Colussa garantisce oltre 11 punti con un eccellente 44% da tre. Nonostante sia la squadra meno prolifica del girone (71,4 punti di media), Fiorenzuola può contare sulla presenza sotto canestro di Magaye Seck, secondo miglior rimbalzista offensivo del Girone A (3,6 di media), dietro solo a Marcius di Treviglio.

Le parole di coach Di Gregorio

Alla vigilia del match, il coach della Virtus Ragusa, Massimo Di Gregorio, ha sottolineato l’importanza della concentrazione per tutti i 40 minuti di gioco: “Ci siamo allenati tanto e domenica dovremo essere bravi ad arrivare con la mente libera e mettere in campo quello che abbiamo preparato durante la settimana. Per farlo dovremo avere un livello di concentrazione altissimo e fare tanta fatica sia a livello mentale che fisico. In vista del finale di stagione dobbiamo ripartire dal livello di competitività e attenzione raggiunto nelle ultime tre settimane e provare a mantenerlo”.

Dove seguire la partita

La sfida tra Virtus Ragusa e Fiorenzuola Bees sarà trasmessa in diretta streaming sul sito e sull’app LNP Pass. La direzione arbitrale sarà affidata a Turello di Rivalta di Torino e Caneva di Collegno (TO).

