Virtus Ragusa, debutto amaro in Serie B Interregionale: Fabi suona la carica in vista del Bari
01 Ott 2025 15:51
Un debutto in salita per la SuperConveniente Virtus Ragusa che, nella prima giornata del campionato di Serie B Interregionale, è caduta sul parquet di Monopoli con il punteggio di 71-63. Una sconfitta arrivata soprattutto nella seconda parte di gara, ma che potrebbe trasformarsi in una preziosa lezione per il prosieguo della stagione.
Fabi: “Dobbiamo crescere in intensità difensiva e fluidità in attacco”
Tra i protagonisti del match c’è stato Agustin Fabi, autore di 20 punti e già leader carismatico della squadra: “Abbiamo incontrato una squadra di prima fascia, già pronta. Da questa partita abbiamo imparato alcune cose importanti: dobbiamo alzare l’intensità difensiva, migliorare la fluidità in attacco e aumentare il numero dei possessi correndo di più il campo. È una sconfitta che ci farà crescere”.
L’ala italo-argentina, con esperienze tra Serie A2 e B, ha sottolineato l’alto livello del campionato: “La B Interregionale è molto competitiva, soprattutto al Sud. Sarà una stagione dura, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi, lavorare e restare coinvolti in entrambe le fasi di gioco”.
Domenica 5 ottobre sfida al PalaPadua contro l’Adria Bari
Dopo il ko di Monopoli, la Virtus Ragusa è pronta a riscattarsi davanti al proprio pubblico. L’appuntamento è fissato per domenica 5 ottobre alle ore 18 al PalaPadua, dove i ragusani ospiteranno l’Adria Bari, formazione giovane e motivata che, all’esordio, ha perso di misura contro Corato (69-70).
Fabi e compagni hanno già le idee chiare: imporre ritmo ed energia per conquistare la prima vittoria della stagione, con l’aiuto dei tifosi.
