Agustin Fabi è della Virtus Ragusa: un colpo da Serie A2 per sognare in grande

La Virtus Ragusa mette a segno un colpo da novanta sul mercato e si assicura le prestazioni di Agustin Fabi, ala italo-argentina classe 1991, reduce da una brillante stagione con la NPC Rieti in Serie B Nazionale. Con i suoi 11,6 punti di media e un notevole 42% al tiro da tre, Fabi è pronto a diventare uno dei volti chiave della nuova stagione virtussina.

Esperienza, duttilità e carisma sono le parole d’ordine del profilo di Fabi: 200 cm per 95 kg, una carriera cominciata giovanissimo in Italia con la Benetton Treviso – dove vinse lo Scudetto Under 19 – e proseguita in A2 con le maglie di Reggio Calabria, Udine, Latina (con un picco di 17,4 punti a partita), Tortona, Ferrara, San Severo, Casale Monferrato e Agrigento.

“Sono molto contento di essere arrivato a Ragusa”, ha dichiarato il nuovo acquisto. “Qui c’è una grande cultura cestistica. Voglio mettere la mia esperienza al servizio della squadra e contribuire a vivere una stagione entusiasmante. Le sensazioni sono ottime: possiamo divertirci e far divertire i tifosi”.

Con l’arrivo di Fabi, la Virtus alza l’asticella e manda un messaggio forte al campionato: la società punta su un giocatore abituato alle pressioni e capace di incidere dentro e fuori dal campo. Un profilo ideale per fare da guida ai giovani e per infiammare il pubblico ragusano.

La stagione è ancora tutta da scrivere, ma una cosa è certa: con Fabi in maglia biancoblu, la Virtus Ragusa non vuole più solo partecipare. Vuole vincere.

