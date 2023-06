Virtus Ragusa dà benservito a coach Antonio Bocchino. Si cerca il nuovo

La Virtus Ragusa ha dato il benservito, dopo tre anni, a coach Antonio Bocchino. Adesso si cerca il nuovo allenatore. Questo il messaggio della società che non è stato però diffuso alla stampa: “Da parte della dirigenza e di tutta la società il ringraziamento al professionista che tanto ha dato ai nostri atleti, dentro e fuori dal campo. Insieme ci siamo trovati ad affrontare la prima stagione e metà della seconda facendo i conti con una pandemia. Abbiamo gioito per la conquista della salvezza nel nostro primo anno in B e per l’accesso ai playoff, nel secondo.

Purtroppo questa stagione non ha avuto l’epilogo che tutti noi avremmo voluto. Rimane certamente il grande lavoro fatto sui giocatori ed il percorso tracciato sul quale la società continuerà a muoversi. I valori espressi dalla Virtus Ragusa in questi anni sono valutati positivamente in tutta Italia e parte del merito va certamente a Coach Bocchino, che ha avuto il compito di iniziare questo nuovo cammino. Tutta la società augura al coach il meglio per il prosieguo della sua carriera”.