Virtus Ragusa crolla a Omegna: la Paffoni domina 89-64

Quinta sconfitta consecutiva per la squadra siciliana: dopo un buon avvio, la Virtus cede alla distanza. Mazzantini incontenibile, Bertocco unico faro per Ragusa.

La Virtus Ragusa continua il suo momento difficile e incassa un’altra pesante sconfitta in trasferta. Nella 29ª giornata della Serie B Old Wild West, la Paffoni Omegna si impone con un netto 89-64, mettendo in evidenza le difficoltà della formazione siciliana, che non riesce a interrompere la sua striscia negativa.

Un primo quarto illusorio, poi il crollo

L’inizio di gara lasciava presagire un copione diverso: la Virtus parte forte e chiude il primo quarto avanti 15-21, trascinata da un ispiratissimo Bertocco (12 punti nella prima frazione). La Paffoni, però, reagisce immediatamente con un parziale di 11-2, ribaltando l’inerzia del match e prendendo il controllo delle operazioni. Il duo Paolin-Balanzoni punisce la difesa ragusana, incapace di arginare il gioco interno degli avversari. A pesare, per Ragusa, è anche la fragilità sotto canestro e la scarsa incisività al tiro da tre (8/30 complessivo).

A complicare ulteriormente le cose arriva un secondo break devastante di 12-0, che permette a Omegna di allungare con decisione. Il primo tempo si chiude sul 45-36, con Ragusa già costretta a inseguire.

La ripresa è un monologo di Omegna

Al rientro dagli spogliatoi, la Virtus prova a rientrare in partita, affidandosi ancora a Bertocco (23 punti con 6/12 dall’arco), ma l’attacco diventa sempre più prevedibile e la difesa non regge l’urto della Paffoni. Dal 49-45 del 24’, Omegna piazza un altro parziale pesante e vola sul 61-45, scavando un solco ormai incolmabile.

La differenza di rotazioni e intensità si fa sentire, così come quella ai tiri liberi: Omegna chiude con un clamoroso 28/28 dalla lunetta, mentre Ragusa si ferma a 6 tentativi totali. Nel finale, gli ospiti cercano di limitare i danni, ma il distacco resta pesante: 69-50 al 30’, prima del definitivo 89-64.

Virtus in crisi, mercoledì sfida decisiva contro Fidenza

Il migliore in campo è senza dubbio Saverio Mazzantini, autore di una prestazione sontuosa da 23 punti e un plus/minus di +23, leader indiscusso di una Paffoni che continua la sua corsa ai piani alti della classifica.

Per Ragusa, invece, la situazione si fa sempre più complicata: oltre a Bertocco (23 punti) si salva Gloria (14 punti e 8 rimbalzi), ma la squadra di Valerio e Di Gregorio non riesce a invertire la rotta. Mercoledì al PalaPadua arriva Fidenza, in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per ritrovare fiducia e provare a spezzare questa spirale negativa.

TABELLINO

Paffoni Omegna – Virtus Ragusa 89-64

Paffoni Omegna: Mazzantini 23, Paolin 11, Maruca 8, Balanzoni 12, Stepanovic 16, Misters 10, Terenzi 7, Ferraro 2, Bellarosa ne, Forte ne, Corgnati ne, Kuznetsov ne. All.: Eliantonio

Virtus Ragusa: Erkmaa 6, Piscetta 2, Bertocco 23, Gloria 14, Tumino 0, Vavoli 12, Kosic 5, Calvi 0, Adamu 0, Ianelli 2. All.: Valerio-Di Gregorio

Arbitri: Di Franco (Bergamo), Martinelli (Brescia)

Parziali: 15-21; 45-36; 69-50

Tiri da due: Omegna 20/38, Ragusa 16/38

Tiri da tre: Omegna 7/24, Ragusa 8/30

Tiri liberi: Omegna 28/28, Ragusa 5/6

Prossimo appuntamento: mercoledì Virtus Ragusa – Fidenza al PalaPadua.

