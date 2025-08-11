Virtus Ragusa, confermato lo staff tecnico: Di Gregorio alla guida, Valerio e Pioggia al fianco

La Virtus Ragusa riparte dalla continuità. Per la stagione 2025/26 sarà ancora Massimo Di Gregorio a guidare la prima squadra nel campionato di Serie B Interregionale, affiancato da Lia Valerio come assistant coach e da Giovanni Pioggia nel ruolo di secondo assistente.

Una scelta nel segno della fiducia: lo staff, subentrato lo scorso novembre in un momento difficile della stagione di Serie B Nazionale, ha saputo affrontare la seconda parte del campionato con serietà, compattezza e competenza, guadagnandosi la conferma.

«Allenare la Virtus è un orgoglio e una responsabilità – dichiara Di Gregorio –. Vogliamo costruire una squadra intensa, determinata e con un forte carattere identitario, che sappia rappresentare la città e coinvolgere il pubblico».

Sulla stessa linea Lia Valerio: «Sono contenta e onorata di proseguire. Dare continuità al lavoro avviato e migliorare ogni giorno sono i nostri obiettivi. L’impegno sarà sempre al massimo livello».

Per la Virtus si apre così un nuovo capitolo, con un gruppo tecnico collaudato pronto a dare battaglia in un campionato che si annuncia impegnativo e stimolante.

