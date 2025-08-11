L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Virtus Ragusa, confermato lo staff tecnico: Di Gregorio alla guida, Valerio e Pioggia al fianco
11 Ago 2025 13:50
La Virtus Ragusa riparte dalla continuità. Per la stagione 2025/26 sarà ancora Massimo Di Gregorio a guidare la prima squadra nel campionato di Serie B Interregionale, affiancato da Lia Valerio come assistant coach e da Giovanni Pioggia nel ruolo di secondo assistente.
Una scelta nel segno della fiducia: lo staff, subentrato lo scorso novembre in un momento difficile della stagione di Serie B Nazionale, ha saputo affrontare la seconda parte del campionato con serietà, compattezza e competenza, guadagnandosi la conferma.
«Allenare la Virtus è un orgoglio e una responsabilità – dichiara Di Gregorio –. Vogliamo costruire una squadra intensa, determinata e con un forte carattere identitario, che sappia rappresentare la città e coinvolgere il pubblico».
Sulla stessa linea Lia Valerio: «Sono contenta e onorata di proseguire. Dare continuità al lavoro avviato e migliorare ogni giorno sono i nostri obiettivi. L’impegno sarà sempre al massimo livello».
Per la Virtus si apre così un nuovo capitolo, con un gruppo tecnico collaudato pronto a dare battaglia in un campionato che si annuncia impegnativo e stimolante.
